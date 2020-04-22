شاهد| حفل المنشد ياسين التهامي على قناة وزارة الثقافة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر : انطلق حفل المنشد الديني ياسين التهامي، منذ قليل، عبر القناة الرسمية لوزارة الثقافة على "يوتيوب"، الذي يحمل اسم "الأخوة أبو شعر". يأتي ذلك ضمن مبادرة أطلتقها وزارة الثقافة بعنوان "خليك فى البيت .. الثقافة بين ايديك"، من أجل التصدى لفيروس كورونا الوبائى. وتهدف المبادرة التى أطلقتها وزارة الثقافة، إلى بث نوادر ارشيف الإبداع الوطنى والمعرفى التراثى والمعاصر عبر قناة وزارة الثقافة باليوتيوب وحسابات السوشيال ميديا الخاصة بها، كما تتوجه وزيرة الثقافة إلى دعوة لتنفيذ الإجراءات الاحترازية الرامية إلى الحفاظ على الصحة والسلامة العامة من خلال التزام المنازل نظرا للظروف الاستثنائية التى تمر بها البلاد.

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