محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - بهاء حجازي: رد الفنان شيكو، عبر حسابه الشخصي بموقع "تويتر"، على متابع قال له: "أنا بحبك ومشكلتك الوحيدة إنك زملكاوي". ورد شيكو، الذي يعترف دوما بتشجيعه للقلعة البيضاء: "طب زملكاوي دي تقريبا ميزتي الوحيدة". يُذكر أن الفنان شيكو يُعرض له حاليا مسلسل اللعبة على قناة إم بي سي مصر، من بطولة هشام ماجد ومي كساب وميرنا جميل، وإخراج معتز التوني.

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كانت هذه تفاصيل خبر "مشكلتك زملكاوي".. هكذا رد شيكو على متابع له لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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