أمها فنانة شهيرة وطلاق بسبب الخيانة ودبلة سمير صبري .. حكايات سماح أنور

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- بهاء حجازي:

في 22 أبريل 1965، ولدت الفنانة الكبيرة سماح أنور، واحدة من نجمات التسعينيات في مصر، هي سماح أنور عبدالله، وُلدت سماح لعائلة فنية، فهي ابنة الكاتب أنور عبدالله، والفنانة سعاد حسين.

درست سماح اللغة الفرنسية بكلية الآداب في جامعة القاهرة، واشتهرت بأدوار الأكشن في السينما المصرية، ومن أشهر أفلامها حالة تلبس، الذي أنتجته لنفسها، وبنت مشاغبة جدا".

وفي عيد ميلادها، نرصد لكم حكايات سماح أنور:

حققت سماح أنور، شعبية كبيرة بعد مشاركتها في مسلسل "ذئاب الجبل"، ولكن بعد المسلسل حدث الاختفاء الكبير لها، وابتعدت عن الشاشة لعدة سنوات بسبب حادث سيارة أليم.

وحكت سماح أنور تفاصيل الحادث في برنامج "صاحبة السعادة"، مع الفنانة إسعاد يونس، وقالت إنها جلست 11 سنة على كرسى متحرك، وقالت في برنامج " فحص شامل" مع الإعلامية راغدة شلهوب، إنها دفعت ثمن أخطائها و"طيش الشباب" 42 جراحة تجميلية بتخدير كامل، حيث كانت مهددة بكل عملية منها ببتر أحد أطرافها.

وأكدت سماح أنها تكره المستشفيات بعدما قضت فيها 16 عاما متواصلة بداية من الحادث الشهير عام 1998، مشيرة إلى أنها تعاني من فوبيا "الحقن" برغم أن سجلها الطبي يخلو من أي مرض وراثي.

شائعات

أشيع عن سماح أنور، بعد الحادث أنها كانت تحت تأثير المخدر، ونفت سماح مع راغدة شلهوب، كل الاتهامات والشائعات حول تعاطيها أو اتجارها بالمخدرات، وقالت إنها لم تتناولها في حياتها.

عودة مرة أخرى

عادت سماح أنور، للأضواء مرة أخرى، من خلال برنامج "تجربتي"، عام 2002، وشاركت بعدها في عدة مسلسلات منها "أزهار، ونيس وأيامه، نظرية الجوافة".

سبب الطلاق

قالت الفنانة سماح أنور، إن انفصالها عن زوجها الطيار عاطف فوزي، والد ابنها أدهم، كان بسبب الخيانة.

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وكشفت أنور، لبرنامج شيخ الحارة مع بسمة وهبة، عن أن الخيانة سببها البعد، إذ كان زوجها الطيار يسافر كثيرا وكان يأتي لمصر دون أن يخبرها، واكتشفت الخيانة فقررت الانفضال، وقالت إن زواجها من عاطف فوزي كان مقتصرا على المقربين جدا، ومنهم سمير صبري لكن الوسط الفني لا يعلم أي شيء عن زواجها، لأن أهلها لم يكونوا موافقين على هذه الزيجة، لأنها كانت نجمة وكان أهلها ينتظرون زيجة أخرى، موضحة أن إخفاء زواجها كان غلطة.

أزمة فيلم يوم للستات

حدثت أزمة كبيرة بين الفنانة سماح أنور والمخرجة كاملة أبو ذكرى بسبب مشاهد فيلم "يوم للستات"، وقالت كاملة أبو ذكرى إن سبب الأزمة هو تصوير الفنانة سماح أنور للمشاهد الأولى من الفيلم بعد أن قصت شعرها، وتوقف التصوير ، ولما عدنا للتصوير رفضت الفنانة سماح أنور حلاقة شعرها مرة أخرى، وقامت بالتصوير بالباروكة، فظهرت الباروكة في المونتاج بشكل سيئ فتم حذف مشاهدها من الفيلم، الأمر الذي سبب غضب عارم لسماح أنور.

وقالت كاملة أبو ذكرى إن دور سماح أنور مدته على الشاشة 3 دقائق، وكان وجودها في الفيلم سيضر الفيلم، مشيرة إلى أن المونتير معتز الكاتب هو الذي اقترح حذف مشاهدها، وإلى أنها طلبت من إلهام شاهين منتجة العمل، أن تبلغ سماح أنور بحذف مشاهدها.

سماح علقت على الأمر، بمنشور على الفيس بوك: "إذا كان حذف دوري من فيلم يوم للستات فى مصلحة الفيلم.. فأنا مع حذفه طبعا، وألف مبروك لجميع المشاركين فى هذا العمل الرائع.. وإن شاء الله الفيلم ينجح ويكسر الدنيا".

تعلم الرقص

حكت الفنانة سماح أنور خلال لقائها في برنامج "صاحبة السعادة" إنها تعلمت الرقص خصيصًا في مسرحية "راقصة قطاع عام" وهذا لثقتها في المخرج جلال الشرقاوي، مشيرة إلى أن المسرحية كانت بطلتها شيرين وحسن عابدين، فاعتذر حسن عابدين فأسندوا الدور ليحيى الفخراني واعتذرت شيريهان فأسندوا الدور لها، وقالت إنها تعلمت الرقص لمدة 8 أشهر من أجل المسرحية، وأوضحت أنها في أثناء العرض الأول للمسرحية، تمزقت بدلة الرقص بمسمار في المسرح ولم تشعر به إلا بعد انتهاء الرقصة.

علاقتها بسمير صبري

قال الفنان سمير صبري خلال لقائه ببرنامج "شيح الحارة" الذي يُعرض على القاهرة والناس في رمضان إنه تراجع عن الزواج من سماح أنور بسبب السن، مشيرا إلى إن سماح أنور لم تعرف بشرائه دبلتين لخطبتها، وكتب اسمه واسمها علي الدبل، وقرر أن يحتفظ بالدبل معه.

وكانت سماح أنور صرحت بأن الفنان سمير صبري رغب في الزواج منها وهي تحبه كشخص من أهله وهو أقرب الناس لها، لكن لا تحبه حبا عاطفيا، مشيرة إلى أنها لا تتخيل أن تستيقظ يومًا ولا تجد سمير صبري في حياتها.

وأكدت أنها غصبت من سمير صبري حين قال إنه تراجع عن الزواج بسبب فارق السن، مشيرة إلى أن سمير صبري لو قال لها إنه يريد الزواج منها لدبسته في الزواج.