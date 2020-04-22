"فخورين إنك مصرية وانتظروا المفاجأة".. تعرف عما قالته زينة عن أنغام

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر :
حرصت الفنانة زينة، على توجيه رسالة إلى الفنانة أنغام، معلنة عن مفاجأة لم تكشف عن تفاصيلها.
ونشرت زينة، صورا لأنغام عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "نجمة مصر والوطن العربي.. أنغام، بحبك وبحترمك وبشكرك، فخورين إنك مصرية، ودايما مغردة في حياتنا وأعمالنا التي تزيد ببصمة صوتك وجمال إحساسك، بشكرك على أحلى هدية.. انتظروا المفاجأة".
تخوض زينة، دراما رمضان ببطولة مسلسل "جمع سالم" تأليف محمد ناير، وإخراج إيمان الحداد، ويشارك في بطولته: دلال عبدالعزيز، محمد شاهين، سلوى خطاب، ريم البارودي، ملك قورة، ميدو عادل، سامح الصريطي، بسنت شوقي، أحمد سلطان، وتدور الأحداث في سياق درامي اجتماعي حول فكرة "التبني" والعلاقات الأسرية.
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