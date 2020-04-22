تراند اليوم : «مش باكل من تلاجة أبوكى يا أم حمودة».. فنانة شهيرة تشعل تيك توك



نشرت المطربة اللبنانية يارا، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى للفيديوهات تيك توك



ظهرت الفنانة يارا من منزلها وقامت بتقليد إحدي فتيات السوشيال ميديا و قالت شكرًا ليكي يا أم حمودة، أنا مش باكل من ثلاجة أبوكي، لما أكون باكل من ثلاجة أبوكي إبقي قولي إنتي تخنتي ولا خسيتي

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يذكر أن الفنانة يارا طالبت جميع المواطنين بالجلوس في المنزل وعدم الخروج خوفا من فيروس كورونا، وتشجيعا للمواطنين على عدم الخروج، أطلقت يارا أغنية جديدة " خليك بالبيت" من الحجز المنزلى، "خلّيك بالبيت" كلمات وألحان الكبير طارق أبو جود وان شاء الله تعجبكم والكلّ بيكونوا بالبيت ويلّي مش بالبيت ابعتولوا الأغنية".

وكانت يارا قد أحيت برفقة المطرب اللبنانى مروان خورى، والنجمة اللبنانية كارول سماحة وحفلًا غنائيًا، بالمملكة العربية السعودية ضمن فعاليات مهرجان الرياض للعود، يوم السبت الموافق 4 يناير الماضى، وتضمن الحفل أكبر تجمع عربى لعازفى العود من مختلف الدول، ومعرض يجمع نوادر الأعواد حول العالم، ومعرض لأشهر مصنعى العود من مختلف دول العالم