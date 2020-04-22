وزيرة الثقافة تعلن الفعاليات والأنشطة الالكترونية فى رمضان

أعلنت الدكتورة ايناس عبد الدايم وزير الثقافة اجندة الفعاليات خلال شهر رمضان والتى تأتى تحت مظلة المبادرة الإلكترونية خليك فى البيت .. الثقافة بين ايديك . ايديك . أكدت عبد الدايم اهمية استكمال التحول الرقمي لكافة القطاعات والذي ساهم بشكل فعال في استمرار الرسالة التنويرية للثقافة المصرية رغم الاحوال الطارئة التى تمر بها البلاد حاليا ، واضافت انه احتفالا بشهر رمضان تم اعداد اجندة رقمية يبث محتواها على القناة الرسمية لوزارة الثقافة باليوتيوب. الرسالة التنويرية للثقافة المصرية رغم الاحوال الطارئة التى تمر بها البلاد حاليا ، واضافت انه احتفالا بشهر رمضان تم اعداد اجندة رقمية يبث محتواها على القناة الرسمية لوزارة الثقافة باليوتيوب. شاهد من هنا

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