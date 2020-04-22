فيديو .. سمية الخشاب تواجه عفاريت فيفي عبده بالقرآن

بدأت الحلقة الثانية من برنامج خلي بالك من فيفي بذهاب الفنانة سمية الخشاب إلى فيلا فيفي عبده التي يقام بها المقلب، وقبل دخولها يحاول حارس الفيلا، استفزازها بعدم السماح لها بالدخول.
وتدخل سمية إلي الفيلا وتحدث انفجارات تخيفها فتحاول فيفي عبده وضيفتها تهدئة سمية وتجلس لتتحدث معه ثم تحدث الانفجارات مجددًا لإخافة سمية، وتدخل الخادمة لتخيفها هيالأخري بلهجة غريبة أقرب لحديث الدجالين.
وخلال الحلقة تظهر سيدة تدعي أنها ممسوسة من الجان فتفزع زينة وتحاول الهرب فتفتعل فيفي خلاف مع سمية ويظهر دخان كثيف وتقوم هذه السيدة بمهاجمة سمية وهي تردد لهجتها الغريبة، فتقوم سمية بقراءة آيات قرآنية من خوفها وتدعي فيفي أنهافقدت الوعي وتحاول سمية مساعدتها ولكنها تكتشف في النهاية أنها ضحية مقلب فيفي عبده.
يذكر أن برنامج خلي بالك من فيفي تقديم الفنانة فيفي عبده، وهو برنامج مقالب حيث يتم استضافة بعض نجوم الفن والرياضة والإعلام، وهو عبارة عن كاميرا خفية غير تقليدي يعتمد على استضافة فيفي عبده لأحد النجوم في منزلها ويتم تنفيذ بعض المقالب فيه بصورة كوميدية.
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