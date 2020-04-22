فيديو ..الرئيس السيسي يتصدر برومو مسلسل "الاختيار"

تصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي البرومو الرسمي الجدي لمسلسل الإختيار، المقرر عرضه خلال الماراثون الرمضاني المقبل2020، وجاء ذلك من خلال فيديو نشره تامر مرسي، منتج المسلسل، عبر صفحته الشخصية على موقع "إنستجرام".

ويظهر الفيديو الرئيس عبدالفتاح السيسي وهو يتحدث في إحدي الخطب عام 2018 عن الشهيد الراحل أحمد المنسي، ويوضح الرئيس في كلمته الفرق بين من ضحي بحياته من أجل الوطن وبين عشماوي.



ويقول الرئيس السيسى فى خطابه: "ياترى الفرق بين هشام عشماوى إيه، وأحمد المنسى ايه.. ماهو ده إنسان وده إنسان .. وده ظابط وده ظابط.. والاتنين كانوا

مع بعض فى وحدة واحدة.. حد منهم اتلخبط.. حد خان والتانى استمر على العهد.. والفهم الحقيقي لمقتضيات الحفاظ على الدولة المصرية.. ده بنبصله بملء العين.. والتانى عاوزينه علشان نحاسبه "

مسلسل "الاختيار" بطولة أمير كرارة وأحمد العوضى ودينا فؤاد وسارة عادل وضياء عبد الخالق وعدد كبير من ضيوف الشرف منهم محمد امام آسر ياسين ومحمد رجب واياد نصار وكريم محمود عبد العزيز وماجد المصرى وصلاح عبد الله ورامز أمير وحازم

سمير ومحمد عز ومها نصار وآخرين وهو تأليف باهر دويدار وإخراج بيتر ميمى وإنتاج شركة سينرجى ويعد الأعمال المرتقبة بشدة في دراما رمضان هذا العام.

ويتناول مسلسل "الاختيار" حياة أحمد صابر المنسى - قائد الكتيبة ‏‏103 صاعقة - الذى استشهد فى كمين "مربع البرث"، بمدينة رفح ‏المصرية عام 2017، أثناء التصدى لهجوم إرهابى فى سيناء، ‏على أن يُظهر العمل العديد من الجوانب الاجتماعية والإنسانية ‏فى حياة البطل الراحل‎.‎

وكانت شركة سينرجى المنتجة للمسلسل قد طرحت البرومو ‏التشويقى الأول، ولاقى نجاحا جماهيرياً، من حيث أداء بطل العمل ‏أمير كرارة، والتصوير بقيادة مدير التصوير حسين عسر، كذلك ‏عمليات الابهار فى الاقتحامات وضرب الصواريخ والطائرات ‏وخلافه، فضلاً عن العمليات التى قدمها أحمد صابر المنسى، ‏أسطورة الصاعقة.