عامر زيان يطرح شارة مسلسل "لو ما التقينا"-بالفيديو

ميرنا وليد - بيروت - طرح الفنان اللبناني ​​عامر زيان​​ أغنية "تغيرت كتير" من كلمات أحمد ماضي ألحان دوغو كيلش توزيع ناصر الأسعد وتولى إخراج كليب الأغنية ايلي رموز، وستكون الأغنية ضمن ألبوم عامر زيان الجديد.

الأغنبية هي عبارة شارة مسلسل "​لو ما إلتقينا​" بطولة الممثل ​​يوسف الخال​​ والممثلة سارة أبي كنعان، وسيعرض خلال شهر رمضان المبارك، وقد حققت بعد أقل من ساعتين على طرحها أكثما يقارب الـ 7000 مشاهدة على يوتيوب.

مسلسل لو "لو ما إلتقينا" يجتمع به الممثل يوسف الخال والممثلة ​​سارة أبي كنعان​​للمرة الاولى في بطولة عمل درامي، وتشارك فيه نخبة كبيرة من الممثلين اللبنانيين، وسيعرض يوميا خلال شهر رمضان المبارك على شاشة BEIN دراما.

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