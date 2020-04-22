سعد رمضان بصورة جريئة وهذا شرطه لأية علاقة

ميرنا وليد - بيروت - كشف الفنان اللبناني ​سعد رمضان​ عن الشرط الأساسي لاستمرار أية علاقة بين ثنائي، واعتبر أنه "إن سقط الاحترام ليس هناك داعي لاي علاقة ان تتم ... فلا حب بلا احترام ولا صداقة بلا احترام ، ولا حتى قرابة بلا احترام".

تعليق رمضان جاء مرفقاً بصورة جديدة له نشرها في صفحته الرسمية على أحد مواقع التواصل الاجتماعي وهو عاري الصدر إلا أنه لم يكشف منها سوى كتفيه.

وقد عبر المتابعون عن إعجابهم الشديد بجاذبيته، وانهالت التعليقات من معجبيه الذين أشادوا بجمال عينيه وطلته.

إشارة إلى أن سعد رمضان كان غيّر كلمات أغنيته "شو محسودين" من وحي اجراءات الحجر المنزلي للوقاية من ​فيروس كورونا​ ليحولها إلى "شو محجورين" والتي جاءت طريفة ومطابقة لما نعيشه في واقعنا.

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