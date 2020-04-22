عشاق مايكل جاكسون في صدمة بعد إطلالته عبر بث مباشر-بالفيديو

ميرنا وليد - بيروت - تعرض العديد من محبي ملك البوب الراحل ​مايكل جاكسون​ لصدمة إثر ظهوره ببث مباشر على أحد مواقع التواصل الاجتماعي وتداولوا صوراً التقطوها من حسابه الشخصي أثناء البث الذي حصل على ملايين المشاهدات .

وطلب جاكسون في الفيديو الذي استمر لفترة قصيرة من المغني الأميركي ​كينيث بريان​، المساعدة في الوصول إلى الممثلة ​هالي بيري​، والذي كشف أثناء مشاركته في البث المباشر مع المغني ​تيدي رايلي​، عن الحادثة وقال إن جاكسون اتصل به، وقال: "هل تعرف هالي بيري؟"، أجابه، "بالطبع أنا أعرفها"، قال جاكسون: "أريدك أن تقدم لي معروفًا وتتصل بها وتقول لها إنني أريد مواعدتها؟"، وأضاف بريان أنه أوصل رسالة جاكسون إلى مدير أعمال الممثلة الأميركية هالي بيري، وقد صدمت المثلة الأمريكية بعرض جاكسون وقالت إنه غير منطقي، ولم يكشف عن تفاصل ردها على الرسالة.

بالرغم من انتشار الصور لهذه الحادثة في بعض المواقع ووسائل التواصل الاجتماعي، لكن البحث في الحسابات الرسمية لـجاكسون لا يظهر أي بث مباشر أو أي صور جديدة في الفترة الأخيرة، ولم تتحدث وسائل الإعلام الدولية عن الموضوع، مما يشير إلى أنها أخبار مزيفة وغير دقيقة، فيما أشار بعض الناشطين على مواقع التواصل لى أن البث تم من خلال الصفحة الرسمية، وأن من بث الفيديو هو ابن مايكل جاكسون، لافتين إلى أن هذا الفيديو قديم تم بثه وحذف لاحقا.

بينما أشار موقع "gluc" إلى أن الصور تم تعديلها على "الفوتوشوب" ووضعت صورة الفنان الراحل بطريقة مطابقة لتظهر كأنها حقيقية، ما تسبب بجدل بين المتابعين.

الجدير ذكره أن مغني البوب الأميركي الأشهر في العالم مايكل جاكسون توفي عن عمر يناهز الـ 50 عامًا في عام 2009، نتيجة تناوله "البروبوفول"، بحسب بعض التقارير الطبية، وأحدثت وفاته جدلا أيضا ما تسبب بمحاكمة طبيبه الشخصي ​كونراد موراي​ الذى سجن لمدة عامين بسبب القتل غير العمد.