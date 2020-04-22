تراند اليوم : فيفى عبده علي خشبة المسرح و الجمهور بيحفل عليها

دشن عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعى ” تويتر ” هاشتاج فيفى عبده بعد عرض اولى حلقة من برنامجها |”خلى بالك من فيفى ” مع الفنانة زينة .

وتصدر الهاشتاج قائمة الأكثر تدولا على تويتر وجاءت ابرز التغريدات كالاتى:

انا زي زيك بالظبط صحيت لقيت الناس بتتكلم عن برنامج #فيفي_عبده

ايه البرامج دي؟! وايه اللي انتي عملاه ده يا

#فيفي_عبده

بشكر Mbc انهم عرضوا برنامج فيفي عبده بدري عشان نبطل نتفرج عليه قبل رمضان.

معلش عيدي المقلب مرة تانية علشان نفهم فكرته اية .

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انا واحد

اتفرج ع فيفي يعني مش باقي ع الدنيا .

برنامج منتهي الهبوووط والاستخفاف بالمشاهدين .

طب فيفي عبده مالها ومال المقالب يا ناس .

وقد تعرضت برنامج خلى بالك من فيفى الى هجوم حاد حيث راى البعض أنه يشبه الى حد بعيد برنامج “المشاغب” الذى قدمه إبراهيم سعيد منذ سنوات.

كما وصف البعض خلى بالك من فيفى بالفبركة بسبب حالة التمثيل التى كانت واضحة على الفنانة زينة أثناء تعرضها للمقلب.