وسادة بدلًا من الفستان! ..شاهد كيف أشعلت آن هاثاواي إنستجرام بهذا التحدي الغريب

كتب امير فتحي في الأربعاء 22 أبريل 2020 09:56 مساءً - قامت النجمة الأمريكية “آن هاثاواي”عبر حسابها الرسمى بموقع تبادل الصور و الفيديوهات “إنستجرام” ،بمشاركة جمهورها ومتابعيها حول العالم، بتحدي من نوع خاص يسمى بـ”تحدي الوساده” او pillowchallenge حيث ظهرت النجمة الأمريكية في صورة طريفة مرتدية عدة وسائد متشابكة بحزام عند منطقة الخصر بدلاً من الفستان أو أي نوع آخر من الملابس، لتظهر أمام خلفية لجناحى ضخمان باللون الأزرق لفراشة .

وكتبت هاثاواي تعليقا علي تلك الصورة:” الملكة لا تتأخر أبداً، الجميع ببساطه يأتون مبكرًا”.،

ويُذكر أن هاثاواي ولدت في 12 نوفمبرعام 1982 وهي ممثله أمريكية. ظهرت لأول مرة عام 1999 في المسلسل التلفزيوني (Get Real) كن حقيقي، ثم لعبت دور الأميرة مِيا ثيرموبوليس في فيلم مذكرات أميرة عام 2001 ، وجزئه الثاني مذكرات أميرة 2 : الخطوبة الملكية، وتعد أبرز أدوارها السينمائية في فيلم الشيطان يرتدي برادا مع النجمة العالمية ميريل ستريب.

وقد حصدت هاثاواي جائزة الأوسكار عام 2012 كأفضل ممثله مساعدة عن دور فانتين في الفيلم الموسيقي البؤساء .