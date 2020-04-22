تأجيل عرض فيلم Venom 2 لشهر يونيو 2021

قررت الشركة المنتجة لفيلم Venom 2، بطولة النجم العالمي توم هاردي، تأجيل عرض الجزء الثاني من الفيلم لشهر يونيو عام 2021، بسبب الأزمة الصحية التي يعاني منها العالم حالياً بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19". وبالرغم من انتهاء تصوير الجزء الثاني من السلسلة الشهيرة، إلا أن شركة الإنتاج قررت تأجيل عرض الفيلم بسبب توقف عملية المونتاج التي كانت قد بدأت منذ بداية شهر فبراير الماضي. وحقق الجزء الأول من الفيلم إيرادات وصلت إلى 856 مليون دولار حول العالم، فيلم Venom تدور قصته حول إيدى بروك التى يجسدها توم هاردى، والذى ظهر لأول مرة فى أفلام سبايدر مان، الشخصية التى تحولت من شخص عادى إلى شخص خارق للطبيعة شرير بسبب تعرضه لهجوم من كائن فضائى منحه قدرات خارقة وأصبح داخله يواجه قوى الشر والخير، ويواجه العديد من الأحداث التى يسعى للتغلب عليها والسيطرة على الكوكب. فيلم Venom من بطولة توم هاردى، وميشيل ويليامز، ووودى هارلسون، وجينى سليت، وريز أحمد، ومارسيلا براجيو، وريد سكوت، وميشيل لى، وسكوت هيز، وماك براندت، ومن إخراج روبن فلايشر، ومن تأيف مجموعة متنوعة من الشخصيات وهم كيلى مارسيل، وسكوت روزنبرج، وتود مكفارلين، وجيف بينكنر، وديفيد ميشليني.

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