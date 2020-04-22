شكرا لقرائتكم خبر عن سمية الخشاب تقدم برنامج وصفات سمية علي الخليج 365 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقدم النجمة سمية الخشاب في الأسبوع الأول من شهر رمضان برنامج وصفات سمية من خلال الخليج 365 حيث تقدم كل يوم وصفة لأكلة من الأكلات المفضلة والخفيفة لديها لجمهورها في رمضان من خلال موقع الخليج 365 وعبر صفحاته الموثقة علي وسائل التواصل الإجتماع.

من أخر أعمال سمية الخشاب كان الكليب الغنائى الخاص بأغنية "عربيّة أنا" الذي تمّ تصويره تحت إدارة المخرجة اللبنانية رندلى قديح، ويُعَد هذا التعاون الثانى بينهما بعد كليب "يا مسكين".

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الأغنية من ألحان سميّة، كلمات محمد حسن وهشام صادق وتوزيع محمود الشاعرى، ويُستهل مطلع الأغنية بالكلمات التالية: "عربية أنا/ قالوا فيها الجمال/ هبة من ربنا/ القوام والدلال/ عربية أنا والتاريخ ياما قال/ عربية أنا شمس وقت الغروب/ عربية أنا صعب عنها تتوب وعربية أنا/ أقوى من الخيال."

تتمحور فكرة الكليب حول إظهار صورة المرأة العربية القوية، الشُّجاعة والصّلبة، وتطل سميّة فى العمل بعدة إطلالات "لوك" .