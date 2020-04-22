شكرا لقرائتكم خبر عن نجوم The Willoughbys يتحدثون لـ"الخليج 365" عن كواليس الفيلم.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تواصل ”الخليج 365” مع أبطال فيلم الأنيميشن The Willoughbys، وهم النجمة الأمريكية مايا رودولف صاحبة دور Bridesmaids، والنجم الأمريكي ويل فورت، صاحب شخصية Nebraska. والفيلم من مقرر عرضه مساء اليوم 22 أبريل على منصة نتفيلكس، وحصل على تقييم 7.8 على موقع imdb، وتدور أحداثه في إطار لايت عائلى. وكشف كلا من مايا رودولف وويل فورت عن أسرار وكواليس وتصريحات جريئة، وإلى نص الحوار:

"مايا رودولف" حدثينا عن أكثر شىء أحببته في الشخصية؟

أنا أحب "نانى" من الداخل والخارج، عند رؤيتها تشعرين كأنك تعرفينها، شعرها على شكل قلب كبير، فهي تنشر دفئا وحبا وهى شخصية غنية للغاية، تحمل قلبها على يدها، كما لو أنها Mary Poppins، كما أنها شخص تنشر السعادة والبهجة على من حولها.

أنا لم أكره أي شيء حول الشخصية، لكننى بالتأكيد شعرت بالشفقة عليها بسبب معاناتها مع ماضيها، لأنها يتيمة، وشعورها بالألم بشكل كبير، ولكن الرائع حول الشخصية، هي أنها استطاعت أن تجمع نفسها، وتواجه كل ما تمر به.

نعم، فهي لديها نمش، وهو شيء أحببته لغاية.

من الممكن لو كنت مربية لأصبحت مثلها.

لقد كنت أتحدث مع ويل سابقا بشأن هذا الأمر، أصعب شيء هو أن أفلام الأنيمشن تعتمد على شخصك فقط، حتى المشاهد التي كنت أظهر فيها مع ويل، كنا بمفردنا حيث قام كل منا بالتسجيل في غرف منفصلة، ولكن كان يمكننى أن أستمع إلى صوته، وكانت معرفتى الجيدة بـ ويل من اهم الأشياء التي ساعدتنى في الفيلم، حيث إننا نعرف بعضنا البعض منذ فترة طويلة، مما جعلنى أشعر أننا نقوم بالتمثيل سويا على الرغم من أن كل منا بمفرده، مع المخرج الذى كان يقف خلف الزجاج أمامنا.

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أهلا يا مصر.. أتمنى أن يكون الجميع بخير، وبأمان، وأتمنى أن يكون الجميع يتمتع بصحة جيدة، وسعيد.



مايا رودولف

أنا أحببت الشخصية لأنه كان يحاول تعلم القيم الجيدة، ويتعلم أن يكون شخصا جيدا، ويتعلم الكثير خلال الفيلم، ويمزج خطوات جيدة، حيث إنه يتعلم وينمو في نفس الوقت، وهذا شيء جيد جدا.

أعتقد أنه يشبهني قليلا، إلا أننى ممتلئ عنه قليلا، لكن جسده من ضمن أهدافى، كما أن شعرى مثل شعره، خاصة فى فترة الجامعة، وكان شيئا محرجا، مايا لقد تعرفتى على وأنا بنفس حلقة الشعر، حيث إننى تعرفت على مايا وأنا بسن الـ 25 عاما.

عندما دخلت أول مرة إلى استديو SNL، في أول يوم عملت هناك، ربما بعد عدة أيام من حصولى على الوظيفة، وكنت أريد أن ألتقط بعض الصور، ليضعوا الصور مع الفريق على الحائط، وكان من الواضح أن كلهم كرهوا شكل شعرى، وهذا كان شيئا محرجا جدا، وأخبرتنى مايا وقتها أن شكل شعرى مقزز، وكان على أن أقص شعرى.

شكرا لكم على الدعم.. وأريد أن أنضم إلى مايا بأن أتمنى لكم أن تكونوا بصحة جيدة، وأمان وأشياء جيدة في حياتكم، شكرا مجددا، شخصيا، وأتمنى أن ينال فيلم The Willoughbys إعجابكم.



ويل فورت

فيلم الأنيمشن، The Willoughbys من بطولة ويل فورت، مارتن شورت، أليسيا كارا، جين كراكوفسكي، ريكي جيرفيه، مايا رودولف، تيري كروز، سين كولين، شانون تشان كينت، ريبيكا حسين، ومستوحى من كتاب المؤلف لويس لورى الذى يحمل نفس الاسم، ومن تأليف كريس بيرن، مارك ستانلي.

ويدور فيلم الأنيمشن الجديد، The Willoughbys حول اقتناع أطفال ويلوبي بأنهم يتمكنون من تربية أنفسهم، ولذلك يضعون خطة مضللة لإرسال والديهم في إجازة، ثم يشرع الأشقاء في مغامرتهم للوصول على المعنى الحقيقي للعائلة.