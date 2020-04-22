شكرا لقرائتكم خبر عن مصطفى خاطر يكشف كواليس مسلسل "عمر ودياب" على قناة الحياة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الفنان مصطفى خاطر إن مسلسل عمر ودياب به كمية ضحك كبيرة، متمنيا أن ينال إعجاب الجمهور خلال موسم رمضان الحالي، مشيرا إلى أن اسم المسلسل فكرته بالاتفاق مع باقي فريق العمل، وهي فكرة جديدة وغريبة، وأبطالها شخصان وهما عمر وشخص آخر اسمه دياب.

وأضاف مصطفى خاطر، خلال مداخلة مع الإعلامي حسام حداد ببرنامج الحياة اليوم الذي يذاع على قناة الحياة، أن وجود أكثر من بطل في المسلسل الواحد يثري العمل، مشيرا إلى أنه يعمل منذ فترة طويلة مع الفنان على ربيع، وأنه بدأ في تياترو مصر على قناة الحياة وأن القناة أنتجت له عدة أعمل وحققت نجاحات كبيرة خلال المواسم الماضية.

ويعرض المسلسل على قناتي On والحياة. "عمرو دياب" بطولة علي ربيع، ومصطفى خاطر، وكارولين عزمي، بجانب عدد كبير من النجوم الشباب، والمسلسل من إخراج معتز التوني.