شكرا لقرائتكم خبر عن أصالة عن حفلها الفني "لايف" اليوم: أمسية رمضانية وليلة روحانية من أدعية ومدائح دينية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت الفنانة أصالة، تفاصيل حفلها الفني اليوم حيث يتضمن أمسية رمضانية وليلة روحانية من أدعية ومدائح دينية، والمقرر إذاعته في بث مباشر عبر قناتها الرسمية بموقع يوتيوب الساعة 9 مساء بتوقيت القاهرة، والعاشرة مساءً بتوقيت السعودية

الفنانة أصالة، كتبت عبر حسابها بموقع إنستجرام: "الليلة أمسية رمضانية.. ليلة روحانية من أدعية ومدائح دينية، في بث مباشر عبر القناة الرسمية علي يوتيوب، الساعة ٩ مساءً بتوقيت القاهرة و١٠ مساءً بتوقيت السعودية.. لمشاهدة اللايف علي قناة اليوتيوب الرسمية اللينك في البايو".



الفنانة أصالة

يشار إلى أن جمهور "الأون لاين" على موعد مع الفنانة أصالة فى حفل غنائى مميز احتفالاً بشهر رمضان المبارك يوم الأربعاء المقبل فى تمام الساعة التاسعة مساء على الصفحة الرسمية للفنانة اصالة، يأتى هذا الحفل اهداءً من إصالة لجمهورها العريق فى مصر والشرق الأوسط لتشاركهم أولى ليالى رمضان.

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وقررت الفنانة أصالة أن يذاع هذا الحفل أون لاين نظرًا للظروف التى تمر بها البلاد فى مواجهة فيروس كورونا.

ستقوم الفنانة أصالة بإحياء الحفل بغناء أشهر أغاني رمضان ومجموعة من أشهر الأغانى الرمضانية، وستقوم الفنانة أصالة بإحياء الحفل من بيتها وسط عائلتها.

كما أعلنت الفنانة أصالة التبرع بأجرها المادى لجمعية أهل مصر لمساعدتها فى حملتها للتصدى من فيروس كورونا، والحفل من تنظيم شركة POD.