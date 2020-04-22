شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد عدوية يعتذر عن انفعاله بلفظ خارج مع التلفزيون المصرى.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قدم الفنان الكبير أحمد عدوية اعتذارًا لجمهوره عن انفعاله على الهواء بلفظ خارج أثناء لقائه ببرنامج التاسعة مع الإعلامى وائل الإبراشى منذ أيام، بعد ظهوره عبر سكايب على التلفزيون المصرى، وذلك أثناء لقاء المطرب الكبير وليد توفيق . Advertisements فى فيديو خاص قدم عدوية اعتذارًا لجمهوره وللفنان وليد توفيق، وطالبهم بقبول الاعتذار، مرجعا سبب ذلك أنه أثناء تواجده على الهواء ومشاركته للنجم وليد توفيق الغناء، قامت العاملة لديه بسكب فنجان القهوة عليه ولم يتمالك أعصابه نظرًا لكون كوب القهوة كان ساخنا.

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