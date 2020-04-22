ميشال فاضل يكشف سر إليسا

لأول مرة، كشف الفنان والموزع الموسيقي ميشال فاضل عن أغنية أعاد توزيعها وتسجيلها للفنانة اليسا وهي أغنية Mourir sur scene للفنانة الراحلة داليدا.

شدّد ميشال عبر “ذا انسايدر بالعربي” أنه وبسبب حب اليسا لـ داليدا قررت ان تضمMourir sur scene، التي غنتها في حفلها على مسرح “اولمبيا” مؤخراً، الى ألبومها القادم الذي لم تحدد موعد اطلاقه حتى الآن.

كما عبّر “فاضل” عن اعجابه بأولى اغنيات ألبوم اليسا “هنعيش كمان وكمان” التي أطلقتها قبل أيام. ولفت فاضل الى انه تحدث مع اليسا وبارك لها. مضيفاً أنها ذكية وقصتها مع الفنانة هيفا خطوة ذكية من قبلهما أيضاً.

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كما حازت أغنية كارول سماحة الجديدة “مش هعيش” على اعجاب ميشال فاضل، وكشف الى انه يعمل معها على عمل جديد، بالاضافة الى تعاون قادم مع النجم كاظم الساهر بأربع أغنيات، منها اغنيتين من أفضل ما قدمه للقيصر بحسب تعبيره خاصة ان مدة كل أغنية 10 دقائق ما يعتبره تحد كبير له.

ميشال يعمل على ألبومه منذ ثلاث سنوات، يتضمن 13 مقطوعة موسيقية جديدة باستثناء موسيقى لأغنية واحدة للقيصر كاظم الساهر.

وكان من المتوقع ان يطرح فاضل الألبوم قبل أشهر، إلا ان انتفاضة 17 تشرين الأول وتطورات فيروس كورونا، دفعاه الى تأجيل الموضوع.