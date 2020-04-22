مع اقتراب وضع مولودها، هكذا ردت يسرا اللوزي على إشاعة مرضها

قبل ساعات، انتشرت إشاعات تتحدث عن مرض الفنانة يسرا اللوزي وذلك بسبب نشر صورة لها عبر حسابها على انستغرام تتحدث فيها عن مخاوفها من فيروس كورونا المستجد خاصة أنها في مراحل حملها الاخيرة.

وردت يسرا في منشور عبر حسابها الخاص على تويتر قائلة: “أنا لست مريضة، الحمد لله. كنت أشارك جمهورى كيفية الإعتناء بالنفس عند الخروج للضرورة لكشف متابعة الحمل. أرجو عدم نشر إشاعات كاذبة. شكراً”.

وكانت يسرا قد نشرت فيديو عبر حسابها على موقع انستغرام حيث ظهرت عليها علامات الحمل في الشهور الأخيرة ووجهت سؤالاً الى صديقاتها الحوامل متحدثة عن مخاوفها بعد اقتراب موعد وضعها لمولودها وكيفية ذهابها الى المستشفى في ظل انتشار فيروس كورونا.

من جهة أخرى، تشارك يسرا اللوزي في بطولة فيلم “العنكبوت”، إلى جانب كل من النجوم أحمد السقا، منى زكي، ظافر العابدين، محمد لطفي وغيرهم تأليف محمد ناير واخراج أحمد نادر جلال.