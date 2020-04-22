صابرين تسبب ضجة.. وصفت استكمال تصوير مسلسلات رمضان بـ"الجهاد"!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - تعرضت الفنانة المصرية صابرين لانتقادات وجدل واسع بين المتابعين بعدما وصفت المشاركة في تصوير المسلسلات الخاصة برمضان في ظل تفشي فيروس كورونا بأنه "جهاد"، وأشاروا إلى الأمور لا يمكن أن تصل إلى هذا الحد من الوصف.

وقالت صابرين في لقاء تلفزيوني:" بقول لكل منظومة العمل بتاعة رمضان، تحياتي وتقديري وانحنائي لكم وأشكركم، إحنا حاولنا نجتهد.. إحنا في جهاد يا جماعة، نقعد في التصوير بالـ 12 ساعة مش عارفين هنروح إزاي فى الحظر".

وأوضحت الفنانة المصرية أنها التزمت مع زملائها الفنانين بـ 14 يومًا التي فرضت للحجر المنزلي من أجل الوقاية من فيروس كورونا المستجد، لكن بعد انقضاء هذه المدة شعروا بالمسؤولية تجاه العاملين معهم في المسلسلات.

ولفتت: "أنا مش بضحي بنفسي بس.. أنا بضحى بوالدتي إذا كانت قاعدة معايا أو لو حد مسن فى عيلتي أو أطفال، لأن ممكن لو اتنقلي الفيروس انقله ليهم لما أرجع البيت".

وتابعت بأنهم قرروا الخروج لاستكمال تصوير باقي مشاهدهم، لأن التوقف عن ذلك قد يتسبب في مشاكل إن كان على المستوى المادي أو المعنوي، وعلقت:" برأي واحد هتوقفي سير عمل كبير، بتبقي في وقت صراع ضمير، بين ولادك ولا الأسر المفتوحة ولا نفسك!".

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وتخوض صابرين بطولة مسلسل "ليالينا 80" بمشاركة النجوم إياد نصار وغادة عادل وخالد الصاوي ومنة عرفة ومحمد الشقنقيري، نهى عابدين، ميدو عادل، محمد على رزق، هاجر الشرنوبي، نورهان، محمد رشاد، هشام الشاذلي، رنا رئيس، وعدد آخر من الفنانين الشباب. والعمل الدرامي من تأليف أحمد عبد الفتاح، وإخراج أحمد صالح. وتدور أحداث المسلسل حول فترة الثمانينات في مصر.

وعن دورها في المسلسل؛ قالت صابرين إنها تقدم دور زوجة شهيد، تقوم على تربية أولادها، مضيفة: "هنشوف ازاي بتربي ولادها ‏وازاي لما بتكون الاسرة متكاتفة المشاكل بتتحل وهكذا‎".‎

وفي سياق ذلك أيضًا؛ يواصل النجم إياد نصار تصوير مشاهده في مسلسل "ليالينا 80" وذلك قبل بدء عرض العمل حصرياً على شاشة cbc مع أول أيام شهر رمضان، حيث من المقرر أن يستمر إياد في تصوير دوره طوال الأسبوع الأول من الشهر الكريم وبعدها يودع العمل نهائياً.