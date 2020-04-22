المغنّية البريطانية دوا ليبا تحقق 56 مليون مشاهدة في "Break My heart"

القاهرة – لايف ستايل حققت المغنية البريطانية دوا ليبا 56 مليونا ونصف المليون مشاهدة بكليب أغنيتها الجديدة Break My heart بعد مرور شهر على طرحها بقناتها الرسمية على "يوتيوب". أغنية Break my heart من ألبوم دوا ليبا الجديد Future Nostalgia الذي قدمت موعد طرحه ليكون في أواخر شهر مارس بدلا من أبريل بعد تسريبه عبر الإنترنت. وتصدر ألبوم Future Nostalgia قائمة آي تيونز ولائحة الـ بيل بليبورد، كما أصبحت دوا لبيا تريند يوم الجمعة الماضي بالتزامن مع طرح البومها الجديد. ويضم الألبوم 11 أغنية منها don't start now, cool , physical , levitating, pretty Please, halluncinate, love again , good in bed , boys will be boys. Advertisements قد يهمك ايضا: أغنية Swan Song 27 مليون مشاهدة عبر قناة اليوتيوب دوا لبيا تحقق 45 مليون مشاهدة بكليب Break My heart

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