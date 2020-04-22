الكوميديا تسيطر على نيللي كريم وآسر ياسين في بوستر «100 وش»

طرحت الشركة المنتجة لمسلسل "بـ100 وش" البوستر الرسمي للعمل، وتصدره كلا من الفنانة نيللي كريم وآسر ياسين، وسيطرت عليهما حالة من الكوميديا، ومن المقرر طرح العمل خلال شهر رمضان المقبل.

بوستر نيلي كريم وآسر ياسين في 100 وش

وتقع الأحداث في إطار كوميدي لايت، حيث يقع لبطلي العمل العديد من المفارقات الكوميدية، واستقر صناع المسلسل، على المدفعجية لغناء تتر المسلسل الذي تخوض به نيللي كريم ماراثون دراما رمضان 2020، وانتهى الفريق مؤخرًا من تسجيل الأغنية التي ستحمل نفس أسم العمل، وستكون ذو رتم سريع لشكل أحداث العمل ضمن مسلسلات رمضان 2020.

"100 وش" بطولة نيللي كريم وآسر ياسين وبيومي فؤاد وعمر الشناوي وشريف دسوقي ومحمد عادل ودينا ماهر ولؤي عمران، وتأليف عمرو الدالي وأحمد وائل، وإخراج كاملة أبوذكرى.

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