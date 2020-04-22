شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد كيف حاول بن أفليك فك قيود كورونا مع أبنائه بالدراجات والموتوسيكل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دوماً ما يتمتع النجمان بن افليك وجينيفر جارنر بقدرة كبيرة علي إدارة حياة ابناءهم رغم انفصالهما منذ مدة، الأمر الذى أرجعه افليك نفسه إلي طليقته جارنر حيث أكد أنها تراعي دائماً أن يستمتع الأبناء بوالدهم.

وهو ما حصل مؤخراً حينما خرج بن افليك مع ابناءه الثلاثة وفقاً لتقرير نشره موقع الديلي ميل، و الذى كشف أن الأبناء ظهروا بمنتهي السعادة مع والدهم خاصة أنهم حصلوا علي رحلة قصيرة بالدراجات بينما قاد هو دراجته النارية المميزة، ليحاول فك قيود كورونا ولو بشكل بسيط أمام المنزل أملاً في الاستمتاع بنزهته مع ابناءه بألا يضيع الفرصة.

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على جانب آخر ورغم العلاقة المميزة بين افليك وجارنر إلا أن العديد من التقارير أكدت خلال الفترة الأخيرة أن النجمة الشهيرة رفضت الموافقة علي طلب زوجها السابق بن افليك، وذلك بعدما طلب منها أن تمنح شريكته الجديدة انا دي ارماس وقت تتعرف خلاله علي ابناءه كي يعلموا كافة تطورات حياته الجديدة، حيث يرتبط النجم الشهير بعلاقة صداقة حالياً مع حبيبته الجديدة التي تصغره بنحو 16 عاما، ويعيش معها أفضل أوقاته كما يقضوا وقت الحجر الصحي الذاتي معاً خلال الفترة الأخيرة، آخرها خلال الساعات الماضية حينما ظهر الثنائي معاً أثناء سيرها في مدينة فينيس في رحلة يتنزها فيه ومعهما كلابهما.



