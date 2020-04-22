شكرا لقرائتكم خبر عن خطاب السيسى المؤثر عن الشهيد "المنسى" فى برومو مسلسل "الاختيار" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر المنتج تامر مرسى، رئيس مجلس إدارة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، برومو جديد لمسلسل "الاختيار" عن قصة شهيد الصاعقة البطل الراحل أحمد المنسى، ويظهر به الرئيس عبد الفتاح السيسى، متحدثًا عن الراحل.

ويقول الرئيس السيسى فى خطابه فى أكتوبر 2018، "ياترى الفرق بين هشام عشماوى ايه، وأحمد المنسى ايه.. ماهو ده إنسان وده إنسان .. وده ظابط وده ظابط.. والاتنين كانوا مع بعض فى وحدة واحدة.. حد منهم اتلغبط.. حد خان والتانى استمر على العهد.. والفهم الحقيقي لمقتضيات الحفاظ على الدولة المصرية.. ده بنبصله بملء العين.. والتانى عاوزينه علشان نحاسبه"



الرئيس عبد الفتاح السيسى



الرئيس

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كرارة

مسلسل "الاختيار" بطولة أمير كرارة وأحمد العوضى ودينا فؤاد وسارة عادل وضياء عبد الخالق وعدد كبير من ضيوف الشرف منهم محمد امام آسر ياسين ومحمد رجب واياد نصار وكريم محمود عبد العزيز وماجد المصرى وصلاح عبد الله ورامز أمير وحازم سمير ومحمد عز ومها نصار وآخرين وهو تأليف باهر دويدار وإخراج بيتر ميمى وإنتاج شركة سينرجى ويعد الأعمال المرتقبة بشدة في دراما رمضان هذا العام.

وكانت شركة سينرجى المنتجة للمسلسل قد طرحت البرومو ‏التشويقى الأول، ولاقى نجاحا جماهيرياً، من حيث أداء بطل العمل ‏أمير كرارة، والتصوير بقيادة مدير التصوير حسين عسر، كذلك ‏عمليات الابهار فى الاقتحامات وضرب الصواريخ والطائرات ‏وخلافه، فضلا عن العمليات التى قدمها أحمد صابر المنسى، ‏أسطورة الصاعقة‎.