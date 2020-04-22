شكرا لقرائتكم خبر عن ذكرى وفاة الفنان زين العشماوى.. أتقن أدوار الشر وتزوج حورية حسن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وفي عام 1958 ظهر الفنان زين العشماوي لأول مرة في عالم التمثيل حيث شارك في مسرحية عايز أحب، ومن أبرز الأدوار التي قام الفنان زين العشماوي بأدائها دور عليش سدرة في الفيلم الرائع اللص والكلاب والذي عرض في عام 1962، ومن أهم الأعمال التي قام الفنان زين العشماوي بالمشاركة فيها فيلم معبودة الجماهير والذي عرض في عام 1967.

نشأ الفنان زين العشماوي في مدينة دمياط ودرس في المعهد العالي للفنون المسرحية ثم التحق بفرقة إسماعيل يس، ومنها إلى فرقة يوسف وهبي، وفي هذه الفرق العريقة عمل الفنان زين العشماوي في عدد كبير من المسرحيات الرائعة، وبعد فترة طويلة من العمل في هذه الفرق انضم أخيراً إلى فرقة ساعة لقلبك وقد برع في أدواره التي أداها في هذه الفرقة نظراً لنبرة صوته المتميزة كما أن الفنان زين العشماوي هو شقيق العازفة الرائعة هناء العشماوي وهي عازفة الكلارنيت الشهيرة والتي تعتبر أول فتاة عربية تحيي حفلاً موسيقياً كاملاً باستخدام هذه الآلة الموسيقية الغربية.

وبرع الفنان زين العشماوي في أدوار الشر والتي أقنع بها المشاهدين بشكل كبير حتى أن المتابعين لم يصدقوا أنه سينجح في أي دور آخر حتى ظهر في دور الضابط المحترم في بعض الأعمال الأخرى والذي أظهره ببراعة في فيلم الخطايا، فعلى الرغم من هامشية هذا الدور في الفيلم إلا أنه أضاف شخصية جديدة إلى الشخصيات التي برع الفنان زين العشماوي في تقديمها.

تزوج الفنان زين العشماوي في حياته مرة واحدة ولم تستمر طويلاً، حيث تزوج من الفنانة حورية حسن بعد قصة تعارف طويلة جداً وبعد فترة من زواجهما قررا الانفصال وكان ذلك قبيل وفاتها بعدة أشهر.

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شارك العشماوى في العديد من الأعمال الفنية الصغيرة، ففي فترة الخمسينات شارك الفنان زين العشماوي في مسرحية بعنوان عايز أحب والتي عرضت في عام 1958، وقام ببطولة هذه المسرحية الفنان محمود المليجي والفنان عبد الفتاح القصري والفنانة خيرية أحمد والفنان استيفان روستي والفنان إسماعيل يس.

وفي عام 1962 ظهر الفنان زين العشماوي في فيلم بعنوان الحقيبة السوداء والذي قام ببطولته الفنان شكري سرحان والفنان أحمد شوقي والفنانة ليلى صادق والفنانة سوزي خيري والفنانة نعيمة عاكف والفنانة أمال رمزي، وتدور أحداث الفيلم حول قصة اختطاف غريبة يتضح أن ورائها تشكيل إجرامي كامل وكان الهدف من الخطف استرداد حقيبة تم إبدالها في أحد القطارات.

ومن المحطات الهامة والرائعة في حياة الفنان زين العشماوي الفيلم الرائع اللص والكلاب، والذي يروي قصة انتقام رجل تم سجنه ظلماً بعد أن قام بعض الأفراد بترتيب التهمة بالكامل، وقام ببطولة هذا الفيلم الفنان شكري سرحان والفنان سمير صبري والفنانة شادية والفنان صلاح جاهين والفنان صلاح منصور والفنان كمال الشناوي، وعرض هذا الفيلم في عام 1962.

وكانت آخر أعمال الفنان زين العشماوي مشاركته في فيلم حالة مراهقة والذي عرض في عام 1990، والذي قام ببطولته الفنان فؤاد المهندس والفنان محمد صبحي والفنان أشرف سيف والفنان محمد أبو العينين والفنانة عايدة رياض والفنانة منيرفا.

كانت وفاة الفنان زين العشماوي هادئة جداً فبعد فترة من الصراع مع المرض توفي الفنان زين العشماوي بعد تعرضه لأزمة قلبية حادة أودت بحياته في الثالث والعشرين من أبريل عام 1991.