تعرف على خريطة الحفلات الغنائية اليوم لوزارة الثقافة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

أعلنت وزارة الثقافة، عن حفلاتها الغنائية اليوم الأربعاء، على قناتها الرسمية على "يوتيوب".

ويحيي المنشد ياسين التهامي، حفلا وسهرة للإنشاد الديني على قناة الوزارة في تمام الساعة التاسعة مساءً، تحمل اسم "الأخوة أبو شعر".

فيما سيعرض لأول مرة أوبريت "البيت الكبير" عبر قناة الوزارة، في تمام الساعة العاشرة والنصف مساء.

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يأتي ذلك ضمن مبادرة اطلتقها وزارة الثقافة بعنوان "خليك فى البيت .. الثقافة بين ايديك" وذلك من أجل التصدى لفيروس كورونا الوبائى.

وتهدف المبادرة التى أطلقتها وزارة الثقافة، إلى بث نوادر ارشيف الإبداع الوطنى والمعرفى التراثى والمعاصر عبر قناة وزارة الثقافة باليوتيوب وحسابات السوشيال ميديا الخاصة بها، كما تتوجه وزيرة الثقافة إلى دعوة لتنفيذ الإجراءات الاحترازية الرامية إلى الحفاظ على الصحة والسلامة العامة من خلال التزام المنازل نظرا للظروف الاستثنائية التى تمر بها البلاد.