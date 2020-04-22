جارٍ رفع البصمات.. سرقة منزل الفنانة فريدة سيف النصر

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - بهاء حجازي:
نشرت الفنانة فريدة سيف النصر، عبر حسابها الشخصي بموقع "فيس بوك"، منشورا تعلن به عن سرقة منزلها.
وكتبت فريدة: "الحمد لله.. تم سرقة بيتي وبيت ابني، أنا في التصوير وهو قضى 4 أيام عند أهل زوجته، الظاهر كنا متراقبين، جاري رفع البصمات، حسبنا الله".
يُذكر أن الفنانة فريدة سيف النصر تصور حاليا مسلسل ولاد أمبابة مع سمير غانم وسعد الصغير من إخراج ممدوح زكي.
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