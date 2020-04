كوميديا وسيرة ذاتية.. افلام السهرة الليلة على القنوات الفضائية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:

تتنافس قنوات الأفلام هذه الفترة، لجذب قطاع كبير من الجماهير، بمجموعة متميزة من الأعمال التي نالت جوائز عالمية أو إيرادات ضخمة، وذلك كنوع من التسلية والترفيه في ظل التزام عدد كبير من جماهير الوطن العربي بالإجراءات الاحترازية التي فرضتها الحكومات للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

ويقدم لكم "الخليج 365" خريطة بأفلام السهرة الليلة:

قناة MBC 2

في تمام الـ10 مساءً، الجمهور على موعد مع فيلم The Karate Kid، إنتاج عام 2010، بطولة جاكي شان، جيدن سميث.

الفيلم هو النسخة الجديدة من سلسلة أفلام فتى الكارتيه التي صدرت بالثمانينات، وتدور أحداثه حول يتعلم فتى يتعرض للمضايقة كيف يدافع عن نفسه بمساعدة معلم فنون القتال.

أما في تمام الساعة الـ12 و30 دقيقة، تعرض القناة فيلم Here Comes the Boom، إنتاج عام 2012، الفيلم من كتابة كيفن جيمس.

تدور أحداثه حول مدرس في مادة علم الأحياء يشارك في بطولة لفنون القتال المختلطة في سبيل جمع الأموال لإنقاذ برنامج النشاط الموسيقي في مدرسته.

mbc max

وتعرض قناة "إم بي سي ماكس" في تمام الساعة الـ9 مساءً فيلم السيرة الذاتية The Big Short، إنتاج عام 2015، بطولة كريستيان بيل، ستيف كارل، رايان غوسلينج، براد بيت، وإخراج آدم مكاي.

تدور قصة الفيلم عندما تقدم البنوك على ارتكاب أكبر عملية احتيال في تاريخ الولايات المتحدة الأمريكية، يخاطر أربعة أشخاص بكل شيء في سبيل الإطاحة بها.

وفي تمام الـ11 و10 دقائق، تعرض القناة فيلم االسيرة الذاتية The Wolf of Wall Street، إنتاج عام 2013، بطولة ليوناردو دي كابريو، إخراج مارتن سكورسيزي.

الفيلم مستوحى من مذكرات رجل الأعمال السابق جوردن بلفورت، وتدور قصتها في أوج صعوده إلى قمة النجاح، يكتسب شاب يعمل في البورصة، متعطش لحياة مليئة بالإثارة، لقب ذئب وول ستريت.

mbc bollywood

وفي تمام الـ9 مساءً تعرض قناة "إم بي سي بوليوود" الهندية فيلم Sanju ، إنتاج عام 2018، إخراج راجكومار هيراني.

يحكي الفيلم قصة معركة نجم سينمائي يدعى سانجو ضد نفسه الجامحة والقوى الخارجية الهائلة التي تسعى إلى سحقه

وفي تمام الساعة الـ11 و30 دقيقة، تعرض القناة فيلم الكوميديا Shubh Mangal Saavdhan، إنتاج عام 2017، بطولة أيوشمان كورانا، بومي بيدنيكار، إخراج كاليانا سامايال سعدهام.

تدور أحداث الفيلم حول حبيبان عاديان وغير ملفتين للنظر، يتعاهدان من أجل الحب في هذه القصة الكلاسيكية الغريبة هذه التي تتطور تدريجيًا.