الممثلة جولدي هون تظهر مع ابنتها وحفيدتها على غلاف عدد خاص من مجلة بيبول

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - رويترز:

ظهرت الممثلة الأمريكية جولدي هون وابنتها الممثلة كيت هدسون وحفيدتها معا على غلاف عدد سنوي خاص من مجلة بيبول.

وهذه هي المرة الأولى التي تظهر فيها هون مع ابنتها وحفيدتها الرضيعة راني روز فوجيكاوا على الغلاف وذلك في الذكرى السنوية الثلاثين لصدور العدد الخاص (بيوتيفول) من المجلة المتخصصة في أخبار المشاهير.

وقال دان ويكفورد رئيس تحرير مجلة بيبول: "يرمز هؤلاء النسوة لما هو مهم لنا في الوقت الحالي وهو الإيجابية والحنان والضحك والأسرة".

وعلى صفحات المجلة، تتحدث هون (74 عاما) بطلة فيلم (برايفت بنجامين) وابنتها هدسون (41 عاما) بطلة فيلم (أولموست فيموس) عن العلاقة بينهما وتحديات تربية الأطفال.

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وقالت هدسون للمجلة: "لطالما كانت أمي أكبر داعم لي، أتمنى أن أمنح راني هذا القدر من الثقة".

ويتضمن العدد الذي سيتم طرحه في الأسواق يوم الجمعة 40 صفحة بها موضوعات عن نجمات أخريات مثل جوينيث بالترو وريتا ويلسون.

وكانت الممثلة ميشيل فايفر أول من تظهر على غلاف العدد الخاص عام 1990 عندما كان يطلق عليه (ذا موست بيوتيفول). وعلى مر السنين اختيرت الممثلة جوليا روبرتس خمس مرات للظهور على غلاف العدد كما اختير توم كروز وليوناردو دي كابريو وبيونسيه.

وفي 2018، تغير اسم العدد الخاص من مجلة بيبول إلى (بيوتيفول).