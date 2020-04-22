أحمد فهمي عن محمود عبدالعزيز: "كاريزما لم ولن تتكرر"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:
نشر الفنان أحمد فهمي، عبر حسابه الرسمي بموقع إنستجرام، صورة تجمعه بالفنان الكبير محمود عبدالعزيز، كذلك صورة لزوجته الفنانة هنا الزاهد تجمعه بالنجم الكبير.
وكتب: "كاريزما لم ولن تتكرر على الشاشة وفي الحياة، موهبة وثقافة وحضور مرعب بمعنى الكلمة، اللي اتعامل معاك محظوظ، الساحر محمود عبدالعزيز".
تعد الفنان أحمد فهمي، لعرض مسلسله الرمضاني الجديد "رجالة البيت"، ويشاركه البطولة أكرم حسني، ويزو، وعدد من ضويف الشرف.
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