محيي إسماعيل يكشف لـ"الخليج 365" حقيقة علمه بمقلب رامز جلال

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:

منذ طرح برومو برنامج المقالب "رامز مجنون رسمي"، الذي يقدمه رامز جلال عبر قناة MBC مصر في رمضان 2020، وظهور العديد من النجوم دون تأثر ، وأطلقت العديد من الاتهامات حول معرفتهم بالمقلب بشكل مسبق.

ومن ضمن النجوم الذين أثيرت حولهم الشكوك، الفنان محيي إسماعيل، الذي نفى علمه بالأمر جملة وتفصيلا.

وقال "إسماعيل"، في تصريح خاص لـ"الخليج 365" إنه لم يكن يعلم بالمقلب الذي نفذه فيه رامز جلال: "أقسم بالله ما أعرف شئ واتفاجئت زي أي حد". وعن إن كان تعرض لأذى خلال تصوير الحلقة، قال الفنان القدير: "الحمد الله أنا كويس ولم أصاب بأذى وكل عام وأنتم طيبيين".

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برنامج "رامز مجنون رسمي"، يعتمد على وضع المتسابق على "كرسي الاعتراف" ، وتبدأ المذيعة أروى، بتوجيه الأسئلة للضيف لبعض الوقت، وفي الفقرة المنتظرة يتم سؤال الضيف عن رأيه في صور 3 شخصيات، الثالثة ستكون لرامز جلال الذي يخرج منها ويفاجئ الضيف، وعقب الانتهاء من تصوير الحوار يجد الضيف نفسه في مواجهة مأزق جديد، ويسمع أصواتا مخيفة.

واستضاف رامز في برنامجه عددا من الفنانين، في مقدمتهم فيفي عبده، ياسمين صبري، ياسمين رئيس، أمينة خليل، غادة عادل، بدرية طلبة، ريهام عبدالغفور، عبد الله بالخير، ،بسمة ونبيلة عبيد ،باسم ياخور ،عبدالباسط حمودة، أروى جودة، المطربة الشعبية بوسي، حمو بيكا، حسن شاكوش، ومحيي إسماعيل وحمدي الميرغني، ومحمود كهربا وعلي معلول وطارق حامد من نجوم الأهلي والزمالك.

وقدم رامز جلال في رمضان الماضي برنامج المقالب "رامز في الشلال".