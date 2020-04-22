تراند اليوم : نقل فنانة شهيرة إلى المستشفي وإجراء عملية جراحية عاجلة لها

تعرضت الفنانة هالة فاخر إلى أزمة صحية شديدة؛ حيث أجرت عملية جراحية فى القلب داخل أحد المستشفيات فى لبنان وذلك أثناء تصوير دورها فى مسلسل "سكر بزيادة".

وكشفت مصادر مقربة من داخل المسلسل عن صحة هالة فاخر أنها فى حالة جيدة حاليا ومن المقرر أن تعود قريبا إلى استكمال باقى تصوير العمل.

وتخوض هالة فاخر السباق الرمضانى المقبل من خلال مسلسل "سكر بزيادة" والذى يقوم ببطولته نادية الجندى ونبيلة عبيد.

ومسلسل "سكر بزيادة" تدور أحداثه فى إطار اجتماعى كوميدى حول عملية نصب تتعرض لها كل من نبيلة عبيد ونادية الجندى وهالة فاخر بسبب فيلا.