تراند اليوم : فنانة شهيرة تتعرض لهجوم شديد بعد دعمها حنين حسام: شكرا على الشتايم

هجوم حاد تعرضت له الفنانة المصرية راندا البحيري، بعد دعمها ومساندتها للبلوجر حنين حسام، الطالبة بكلية الآثار جامعة القاهرة، وصاحبة الفيديوهات على مواقع التواصل الاجتماعي Facebook وTikTok، بعد عرضها على النيابة العامة بتهمة الفسق والفجور.

وكتبت راندا البحيري على صورة نشرتها لحنين حسام: "يا جماعة هو احنا بقينا صعبين كده ليه.. بنت طفلة صغيرة.. سني تقريبا ضعف سنها.. عرفت إنها بايتة في القسم ربنا ما يكتب ده على حد.. متخيلين يعني إيه واحدة عندها أهل وبيت أكيد زعلانين عليها.. بايتة في القسم دلوقتي".

وأضافت: "إنتوا مستكترين عليها الدعاء؟؟ وبتشتموني؟؟؟ طيب يا سيدي انت وهو.. ربنا يكرم أصلك.. وشكرا على الشتايم.. خليني آخد حسنات وتاخدوا انتوا ذنوب.. هو انتو لو الواحد حتي غلط في المجتمع ده مينفعش إنه يتوب.. مينفعش حد يدعيله؟ ليه كده؟ ده باب التوبة عند ربنا مفتوح؟ وعندكم مقفول في وش الناس كلها".

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وكانت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ألقت القبض على حنين حسام الطالبة بكلية الآثار جامعة القاهرة وصاحبة الفيديوهات على مواقع التواصل الاجتماعي Facebook وTikTok لبثها فيديو على أحد برامج التواصل الاجتماعى تحرض فيه على الفسق والفجور، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالها، وجارٍ العرض على النيابة المختصة.

وكان الدكتور محمد الخشت، رئيس جامعة القاهرة، قرر إحالة الطالبة إلى التحقيقات بالجامعة لقيامها بسلوكيات تتنافى مع الآداب العامة والقيم والتقاليد الجامعية.



