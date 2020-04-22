مفاجأة غير متوقعة... مايكل جاكسون أحب هالي بيري

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 22 أبريل 2020 07:45 مساءً - كان ومازال ملك البوب الأمريكي الراحل مايكل جاكسون مثار اهتمام كافة وسائل الاعلام حياً وميتاً وبعد مضي 10 سنوات على وفاته المفاجئة التي يكتنفها الكثير من الشكوك والغموض لليوم.



وبعد الأزمة الأخيرة التي افتعلتها شبكة HBO ،بفيلمها الوثائقي "Neverland" عن حياة جاكسون الذي اتهمه بالتحرش بالأطفال، عاد من جديد لتصدر العناوين بقصة جديدة عن حياته العاطفية .



فجر المطرب الأمريكي كينيث براين أثناء مشاركته ببث مباشر مع المطرب تيدي رايلي عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "أنستغرام" مفاجأة حين كشف أن الراحل مايكل جاكسون طلب منه المساعدة في الوصول إلى الممثلة هالي بيري لمواعدتها.



وقال كينيث أن ملك البوب اتصل به قائلاً "هل تعرف هالي بيري؟"، ليرد: "بالطبع أعرفها"، ليقول جاكسون "أريدك أن تصنع لي معروفاً وتتصل بها وتُخبرها بأنني أريد مواعدتها؟. Babyface. وتابع كينيث الشهير باسم تفاصيل القصة التي تكشف لأول مرة عن حب ملك البوب الراحل مايكل جاكسون لقطة السينما الأمريكية السمراء هالي بيري التي تبلغ من العمر الآن "53 عاماً"، وقال أن الرسالة صدمت مدير أعمال هالي بيري، وقال أنها غريبة وغير منطقية، ورفض الافصاح عن ردها بعد استقبالها الرسالة.



وبسرعة قياسية انتشر خبر قصة حب مايكل جاكسون المزعومة القديمة لهالي بيري كالنار في الهشيم في وسائل الاعلام ومنصات التواصل الاجتماعي ويؤكد الخبر المزعوم أن هالي بيري لم تبادله نفس المشاعر ولم يلق عرضه الرومانسي بالمواعدة قبولا منها أو حتى من قبل مدير أعمالها .



وبعد فشل مايكل جاكسون في مواعدة هالي بيري توجه وأقام علاقات عاطفية مع بروك شيلدز وليزا بريسلي.



وقام عشاق ملك البوب الراحل مايكل جاكسون بالتساؤل عن صحة قصة حب جاكسون المزعومة لهالي بيري،وسر كشف المطرب الأمريكي كينيث براين لهذه القصة الآن وسؤاله عن رد فعل هالي بيري الحقيقي والكامل عن عرض مايكل جاكسون لها.



من جهة أخرى انتشرت خلال الساعات الأخيرة، صور من بث مباشر لملك البوب الراحل مايكل جاكسون، زعم البعض انها تم بثها عبر حسابه الشخصي بموقع انستقرام، وبالبحث عن أصل الفيديو تبين أنه لم يتواجد عبر حسابه الشخصي، بالإضافة إلى عدم ذكر أى من وسائل الأعلام العالمية لذلك البث المباشر الذي ظهر فيه شبيه لمايكل جاكسون يتحدث من خلاله للجمهور.



وكشفت بعض التقارير الأخرى إن الصور المتداولة هي من فيديو بثه ابناؤه مؤخراً وتم تداول الصورعلى إنها ظهور جديد لملك البوب الراحل، وبالبحث عن الصور وجد ان البث المباشر تم مشاهدته من قبل 5 ملايين شخص وقت البث وهو ما لا يمتلك جاكسون هذا العدد عبر حسابه الشخصي الذي يحتوي على 4 مليون و300 ألف متابع فقط، مما يثبت عدم حقيقة البث .



وكان مايكل جاكسون متعدد العلاقات ولم يستمر زواجه من ليزا بريسلي ،إبنة ملك البوب إلفيس بريسلي طويلاُ ،فتزوجها لعامين فقط،فتزوجا عام 1994،وتطلقا رسمياً عام 1996.



وتوفيّ عام 2009 بظروف صحية غامضة وقيل أنه مات جراء أزمة قلبية تعاطي أدوية بجرعات زائدة.