فيديو .. سمية الخشاب ترقص على الطريقة الآسيوية

نشرت الفنانة سمية الخشاب مقطع فيديو جديد، وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام". ظهرت "سمية" في الفيديو وهي ترقص رقص آسيوي، من خلال موسيقى التطبيق الأشهر عالمياً "تيك توك".

View this post on Instagram ☀️Asian Goddess 👸🏻 TikTok: SomayaElKhashab #سمية_الخشاب A post shared by SOMAYA ELKHASHAB (@somaya.elkhashab.star) on Apr 22, 2020 at 9:26am PDT Advertisements ومن ناحية أخرى، تستعد الفنانة سمية الخشاب لتصوير فيلمها الجديد الذى يحمل عنوان "صابر وراضى"، والذى يجمعها مع النجم أحمد آدم بعد غياب 5 سنوات عن السينما، لكن الأوضاع بسبب لتصوير فيلمها الجديد الذى يحمل عنوان "صابر وراضى"، والذى يجمعها مع النجم أحمد آدم بعد غياب 5 سنوات عن السينما، لكن الأوضاع بسبب فيروس كورونا المستجد ، أوقفت تحضيراته فى الوقت الحالى، ويعود صناع الفيلم لتحضيراته مرة أخرى بعد شهر رمضان المقبل. كانت آخر اعمال سمية الخشاب السينمائية فيلم "الليلة الكبيرة" للمخرج سامح عبد العزيز، وتأليف أحمد عبد الله، وشارك في بطولته كل من الفنان عمرو عبد الجليل والفنان أحمد رزق، وزنية ووفاء عامر ومحمد لطفى وآخرون من النجوم والذى عرض في عام 2015.

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