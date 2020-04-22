اللية .. أصالة تحيي أمسية رمضانية لايف

تحيي النجمة أصالة أمسية رمضانية الليلة، ومن المقرر أن تبدأ الأمسية في تمام الساعة التاسعة مساًء.



ونشرت أصالة أفيش الحفل عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور

والفيديوهات إنستجرام، وعلقت عليها قائلة: الليلة أمسية رمضانية ...ليلة روحانية من أدعية ومدائح دينية ،في بث مباشر عبر القناة الرسمية علي اليوتيوب ،و حساب فيسبوك روتانا وإذاعة روتانا اف ام لبنان ..

الساعة ٩ مساءً بتوقيت القاهرة و١٠ مساءً بتوقيت السعودية.. لمشاهدة الايف علي قناة اليوتيوب الرسمية اللينك في البايو.

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يذكر أن النجمة أصالة طرحت مؤخرًا كليب بعنوان شامخ، كما كسر الكليب حاجز الـ 12 مليون نسبة مشاهدة منذ طرحه عبر موقع يوتيوب.