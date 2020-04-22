فيديو .. نسرين طافش تطبخ سجق حلبي

نشرت الفنانة نسرين طافش فيديو عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.

وظهرت نسرين من خلاله وهي تحضر الطعام، وعلقت عليه قائلة: اكلتنا هالمرة من حلب ام الطرب و الناس الطيبين و الاكل الغير شكل .. سجق حلبي حد يعني سبايسي بس طبعا عملتو على طريقتي الصحية باقل نسبة دهون ممكنة .. باللحم

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البقري العضوي من المرعى الحر .. الي عايشين بالقرى و الضيع و مربيين مواشي بتتغذى بالمرعى بياكلو انضف لحمة بدون هرمونات المداجن الحديثة و اعلاف صناعية .. و نظامهون الصحي و الهوا الي بيتنفسوه انضف شي و اكتر شي صحي متل جدودنا.

يذكر أن الفنانة نسرين طافش شاركت مؤخرًا في بطولة مسلسل ختم النمر، وهو من تأليف وإخراج أحمد سمير فرج، وبطولة كل من أحمد صلاح حسني، ميرهان حسين، عفاف شعيب، إسلام جمال، أمير صلاح، تامر شلتوت، رشدي الشامي، تميم عبده، جميل برسوم، إبراهيم فرح، وفاء سالم، حنان سليمان، هدى الإتربي، حسنة سليم، كريم العمري، عادل البهدلي، بسام شرف، خالد عمارة، وليد الشناوي، محمد احمد فؤاد، عبدالله علي عبدالله، محمد نبيل درغام، ساندي علي، محمد مليحه.