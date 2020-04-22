نشرت الفنانة نسرين طافش فيديو عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.
وظهرت نسرين من خلاله وهي تحضر الطعام، وعلقت عليه قائلة: اكلتنا هالمرة من حلب ام الطرب و الناس الطيبين و الاكل الغير شكل .. سجق حلبي حد يعني سبايسي بس طبعا عملتو على طريقتي الصحية باقل نسبة دهون ممكنة .. باللحم
يذكر أن الفنانة نسرين طافش شاركت مؤخرًا في بطولة مسلسل ختم النمر، وهو من تأليف وإخراج أحمد سمير فرج، وبطولة كل من أحمد صلاح حسني، ميرهان حسين، عفاف شعيب، إسلام جمال، أمير صلاح، تامر شلتوت، رشدي الشامي، تميم عبده، جميل برسوم، إبراهيم فرح، وفاء سالم، حنان سليمان، هدى الإتربي، حسنة سليم، كريم العمري، عادل البهدلي، بسام شرف، خالد عمارة، وليد الشناوي، محمد احمد فؤاد، عبدالله علي عبدالله، محمد نبيل درغام، ساندي علي، محمد مليحه.
كانت هذه تفاصيل خبر فيديو .. نسرين طافش تطبخ سجق حلبي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.