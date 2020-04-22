شاهد .. أيتن عامر تشارك جمهورها صورة من مرحلة الثانوي

نشرت الفنانة ايتن عامرة صورة، وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام". وظهرت "إيتن" في الصورة من مرحلة الثانوية، وعلقت عليها:" ايام ثانوي ". Advertisements ومن ناحية أخرى تشارك الفنانة إيتن عامر في الماراثون الرمضاني 2020 بمسلسل "فرصة تانية" مع الفنانة ياسمين صبري، أحمد مجدي، من إنتاج شركة سينرجي، وتأليف: مصطفى جمال هاشم، وإخراج مرقس عادل. الرمضاني 2020 بمسلسل "فرصة تانية" مع الفنانة ياسمين صبري، أحمد مجدي، من إنتاج شركة سينرجي، وتأليف: مصطفى جمال هاشم، وإخراج مرقس عادل.

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