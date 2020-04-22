نشر الفنان أحمد فهمي صورة جمعته بالراحل محمود عبد العزيز، وذلك عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".
وعلق أحمد فهمي على الصورة قائلا "كاريزما لم و لن تتكرر على الشاشة و فى الحياة ..
يذكر أن أحمد فهمي يعرض له في رمضان 2020 مسلسل "رجالة البيت"، مع أكرم حسني، ويعد ذلك ثاني تعاون بينهما بعد نجاح مسلسلهما "ريح المدام" الذي عرض في سباق شهر رمضان عام 2017، وهو من إنتاج شركة "سينرجي" وإخراج أحمد الجندي، والمسلسل من تأليف أيمن وتار.
كانت هذه تفاصيل خبر أحمد فهمي عن الراحل محمود عبد العزيز: كاريزما لن تتكرر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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