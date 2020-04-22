أحمد فهمي عن الراحل محمود عبد العزيز: كاريزما لن تتكرر

نشر الفنان أحمد فهمي صورة جمعته بالراحل محمود عبد العزيز، وذلك عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".

وعلق أحمد فهمي على الصورة قائلا "كاريزما لم و لن تتكرر على الشاشة و فى الحياة ..

Advertisements

موهبة و ثقافة و حضور مرعب بمعنى الكلمة .. اللى اتعامل معاك محظوظ واللى مكنش لة حظ فاتة كتير ..دائما الاقرب الى قلبى ... الله يرحمك يا استاذنا .. الساحر".

يذكر أن أحمد فهمي يعرض له في رمضان 2020 مسلسل "رجالة البيت"، مع أكرم حسني، ويعد ذلك ثاني تعاون بينهما ‏بعد ‏نجاح ‏مسلسلهما ‏‏"ريح المدام" الذي عرض في سباق شهر ‏رمضان عام 2017، وهو من إنتاج شركة "سينرجي" وإخراج ‏أحمد ‏الجندي، ‏والمسلسل من ‏تأليف أيمن وتار.‏