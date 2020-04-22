فيديو..فريق كايروكي يتصدر يوتيوب بأغنية "حلمي أنا"

أعاد الفرق الغنائي الشهير كايروكي، أغنية "حلمي أنا"بشكل غنائي موسيقي مختلف، وذلك خلال حفله الغنائي "أون لاين" الذي قدمه الاسبوع الماضي، وتم طرحها على قناته الرسمية على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب".
أغنية "حلمي انا" تم طرحها عام 2011 ضمن أولى ألبوماتهم الغنائية "مطلوب زعيم"، مع مغني الراب الهير "زاب ثروت".
سجلت الأغنية أكثر من 130 ألف مشاهدة في أقل من 24 ساعة من طرحها على "يوتيوب"، بالإضافة إلى حصولها على المركز الخامس في قائمة الاكثر مشاهدة.
وعلى الصعيد الغنائي سجل الحفل "أون لاين" حضور جماهيري كبير وقت عرضه، وتصدره المركز الأول في محركات البحث العالمية و "يوتيوب"، وجاء بهدفالتواصل مع جمهورهم بعد توقف جميع الحفلات الغنائية الجماهيري تبعاً للإجراءات الإحترازية ضد وباء كورونا المستجد.
يذكر أن آخر إصدارت كايروكي الغنائية كانت من خلال ألبوم "أبناء البطة السوداء" الذي تم طرحه العام الماضي، ولاقى نجاح جماهيري كبير ونسبة استماع عالية على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب"، وتضمن 7 أغنيات منهم "انا السيجارة، كان لك معايا، ياابيض يااسود، هاتلنا بالباقي لبان، يلا نغني، أنا الصوت".
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