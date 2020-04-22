بعد نجاح "بعد غيابه"..الشاعر محمد عاطف يقدم ثاني أغنياته لـ أحمد باتشان

أعلن الشاعر الغنائي محمد عاطف، عن التعاون الثاني مع الفنان أحمد باتشان من خلال أغنية "أنا شاكرك"، وذلك عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام".

نشر عاطف البوستر الدعائي للأغنية وعلق

عليها قائلاً"قريباً ..من ألحان:أحمد زعيم، توزيع:توما"، وذلك بعد أولى أغنياته" بعد غيابه" مع باتشان، والتي طرحت الشهر الماضي على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب" وحققت أكثر من 2 مليون مشاهدة.

يذكر أن باتشان قد طرح 3 أغنيات جديدة على "يوتيوب" وهم "لازم أفهم، بيني وبينك، بعد غيابه"، وذلك بعد غياب سنتين عن إصدار أي أعمال غنائية جديدة بعد أغنية "حبك شر" التي اقتربت من 5 مليون مشاهدة.