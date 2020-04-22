إيهاب توفيق يصدر عملاً دينياً لمناسبة حلول شهر رمضان-بالفيديو

ميرنا وليد - بيروت - حرص الفنان المصري ​إيهاب توفيق​ على استقبال ​شهر رمضان​ هذه السنة بطرحه دعاء دينياً جديداً بعنوان "​يا ربي​" على يوتيوب والمتاجر الإلكترونية والإذاعات، وهو من كلمات أحمد عبد الله وألحان أشرف سالم وتوزيع موسيقى أحمد عبد العزيز.

ويقول مطلع الدعاء:

ياربي ياربي ياربي ياربي يا الله

ياعزيز ياجبار ياعالم الأسرار

لاجل النبي المختار

إرزقنا جناتك

ياربي ياربي ياربي ياربي يا الله

إرزقنا لو عاصيين يرحمنا لو قاسيين

ياحبيبي يا الله

دايما علينا حليم

وكان إيهاب توفيق هنأ المسلمين عموماً بحلول شهر رمضان ونشر مقطع فيديو له من خلال صفحته الشخصية على أحد موقع التواصل الاجتماعي وعلق قائلا: "كل سنة وأنتوا طيبين بمناسبة شهر رمضان الكريم".