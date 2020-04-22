أنطوني توما يقبل تحدي فتاة ويحول شعرها لأغنية-بالفيديو

ميرنا وليد - بيروت - تحدت فتاة تكتب الأغاني الفنان اللبناني العالمي أنطوني توما بأن يغني من كلماتها، وقبل أنتوني التحدي وقام بتحويل كلماتها لأغنية غناها بالفيديو وهو يعزف على الغيتار الخاص به.
ونشر أنتوني مقطع فيديو وهو يغني الأغنية من الحجر المنزلي حيث يتواجد وعلق عليه :مرحبا تيما ، أنت تحديتني أن احول إحدى قصائدك إلى أغنية، وهذا ما قمت به...وأسميتها "Tread Lightly" أو بالعربية تعامل بحذر".
ويقول مطلعها :
To the one Who Will Move To my Heart Next
Come on in i''m really sorry for the mess
The ones before u left a trace i must confess
But you just love amd and i''ll take care of the rest
some days it gets so dark
some days the sun in up
some days i'll lock you out
someday i'll open up
My heart is your home
you can stay as long
as you treat it like your own
ونالت الأغنية استحسان العديد من محبي ومتابعي أنتوني وقد عبرت الفتاة الشاعرة عن سعادتها بعد مشاهدتها للفيديو وعلقت عليه :"أنا لا أجد كلاماً لأعبر عن شعادتي، إنها جميلة جداً".
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