أنطوني توما يقبل تحدي فتاة ويحول شعرها لأغنية-بالفيديو

ميرنا وليد - بيروت - تحدت فتاة تكتب الأغاني الفنان اللبناني العالمي ​أنطوني توما​ بأن يغني من كلماتها، وقبل أنتوني التحدي وقام بتحويل كلماتها لأغنية غناها بالفيديو وهو يعزف على الغيتار الخاص به.

ونشر أنتوني مقطع فيديو وهو يغني الأغنية من الحجر المنزلي حيث يتواجد وعلق عليه :مرحبا تيما ، أنت تحديتني أن احول إحدى قصائدك إلى أغنية، وهذا ما قمت به...وأسميتها "Tread Lightly" أو بالعربية تعامل بحذر".

ويقول مطلعها :

To the one Who Will Move To my Heart Next

Come on in i''m really sorry for the mess

The ones before u left a trace i must confess

But you just love amd and i''ll take care of the rest

some days it gets so dark

some days the sun in up

some days i'll lock you out

someday i'll open up

My heart is your home

you can stay as long

as you treat it like your own

ونالت الأغنية استحسان العديد من محبي ومتابعي أنتوني وقد عبرت الفتاة الشاعرة عن سعادتها بعد مشاهدتها للفيديو وعلقت عليه :"أنا لا أجد كلاماً لأعبر عن شعادتي، إنها جميلة جداً".