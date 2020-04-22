ريتشارد غير يصبح أباً للمرة الثالثة وهذا جنس المولود

ميرنا وليد - بيروت - أصبح النجم الأميركي ​ريتشارد غير​ الذي سيبلغ 71 عاماُ في 31 آب المقبل مولوده الثالث.

ولدى غير ابن في العشرين من عمره من زوجته السابقة الممثلة الأميركية ​كاري لويل​ وأصبح لديه الآن ولدان من زوجته الصحفية والناشطة الإسبانية ​أليخاندرا سيلفا​ البالغة من العمر 37 عاما التي رزقت بمولود ذكر ليصبح لدى الزوجين طفلان مشتركان الأول ولد في شباط عام 2018 والثاني في نيشان 2020، كما أن لدى سيلفا ابن من زواجها السابق، صبي وعمره سبع سنوات.

وتزوج عغير بـ سيلفا عام 2018 بعد قصة حب دامت ثلاثة أعوام، وقال غير عقب زواجهما: "أنا أسعد إنسان في الكون... أنا متزوج من امرأة جميلة وذكية وحساسة ومستعدة لمساعدة الناس والمرح والصبر وقادرة على الصفح. إنها طاهية رائعة وتصنع أفضل السلطات في العالم!".

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