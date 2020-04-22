ميرنا وليد - بيروت - رصدت عدسات المصورين النجمة ​صوفي تيرنر​ وزوجها النجم ​جو جوناس​، وهما يتنزها مع كلابهما، في أحد شوارع لوس أنجلوس الأميركية.

وظهر الزوجان وهما يرتديان كمامات سوداء، فيما أخفت تيرنر حملها بإرتداء ملابس واسعة، في محاولة منها لعدم ظهور بطنها المنتفخ.

وكانت تيرنر تتكتم في الفترة الأخيرة عن تفاصيل حملها، وتحاول شراء ملابس تتناسب مع وضعها الجديد وحملها، كما أعلن أصدقاؤها أنهم فرحون جداً بهذا الخبر.

يُذكر أن تيرنر وجوناس تبرعا بـ100 وجبة، لإطعام الموظفين في مستشفى في لوس أنجلوس، بظل تفشي فيروس كورونا في العالم.

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كانت هذه تفاصيل خبر صوفي تيرنر وجو جوناس يتجوّلان بالكمامة وتخفي حملها.. بالصور لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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