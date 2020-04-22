أحمد حلمي ينتهي من تسجيل شارة مسلسله "لف وأرجع تاني"

ميرنا وليد - بيروت - انتهي الفنان ​أحمد حلمي​ من تسجيل شارة مسلسله الإذاعي "لف وأرجع تاني" من كلمات ملاك عادل وألحان معتز أمين وتوزيع محمد عباس. ويتم بث المسلسل خلال شهر رمضان المبارك وهو من بطولة حلمي كما ذكرنا حلمي والى جانبه الممثلة المصرية هنا الزاهد وعدد من النجوم منهم أحمد ‏حلاوة، سلوى عثمان، ليلى عز العرب، حسام داغر. العمل من تأليف مجدي الكدش وإخراج علاء خلف، وسيذاع في تمام الساعة ‏‏3.30 عصرا.

يذكر ان فيلم حلمي "خيال مآته" كان قد ابصر النور وشارك في بطولته الى جانب منة شلبي وخالد ‏الصاوي وبيومي فؤاد ‏ولطفي لبيب ‏وعبد الرحمن ‏أبو زهرة وغيرهم

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