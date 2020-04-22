خاص الفن- ليا بو شعيا تتابع تصوير النحات وماذا قالت عن هذه التجربة؟

ميرنا وليد - بيروت - تخوض الممثلة اللبنانية هذا العام تجربة جديدة لأول مرة خلال شهر رمضان المبارك فتشارك في بطولة مسلسل النحات مع الممثل باسل خياط والممثلة امل بوشوشة ، وتتابع ليا اليوم تصوير مشاهدها من العمل الذي تعلق عليه آمالا كبيرة وتتفاءل به .

وتقول في حديث خاص مع الفن : " هذا المسلسل اضاف الكثير لحياتي من كل النواحي وهي اول تجربة تمثيلية لي في شهر رمضان المبارك وهذا تحدي كبير لنفسي ولاظهر للناس انني غبت عن التلفزيون لكني أعود اقوى واقوى واتمنى ان يعجب الناس".

وإنتشر برومو مسلسل "النحات" الذي سيعرض في رمضان من بطولة باسل خياط وأمل بوشوشة وليا بو شعيا. وظهر خياط في الفيديو وهو يغني ويرقص على حلبة ملاكمة، ما جعل المشاهدين يتحمسون لمشاهدة الشخصية التي سيجسدها في المسلسل.

ورجح كثيرون أن خياط سيجسد شخصية "شيلبي" النسخة السورية، وان النحات هو النسخة العربية من المسلسل العالمي "Peaky Blinders".

ويروي مسلسل "النحات" قصة يمان "باسل خياط" الذي يقرر أن ينتقل إلى بيت العائلة حيث يقيم هناك لدراسة النحت في إحدى الجامعات، ولكن والدته ترفض الفكرة، خصوصاً أن المنزل لم ينتقل إليه أحد منذ وفاة والده.