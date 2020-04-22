تراند اليوم : الحلقة 1 .. بداية مميزة لـ” حمدي المرغني و أوس أوس ” في اتنين في الصندوق

انطلقت امس أولى حلقات مسلسل “2 في الصندوق” لحمدي الميرغني وأوس أوس مساء اليوم الثلاثاء، في تمام الساعة التاسعة والنصف على شاشة قناة mbc مصر.

بدأت الحلقة الاولى من مسلسل “2 فى الصندوق ” بقيام الشقيقان “شوقة” الذى يجسده الفنان حمدى المرغنى و “زيكا ” الذى يجسده الفنان اوس اوس بالاتجاه الى العمل حيث يعملا عمال نظافة ولكن يريد حمدى المرغنى ان يصبح ممثلا مشهورا وأوس أوس مطربًا.

ويستعد “شوقة” حمدى المرغنى لأول خطوة فى مشواره الفنى من خلال المشاركة فى أول عمل.

مسلسل “اتنين فى الصندوف” بطولته حمدي الميرغني، وأوس أوس، وصلاح عبدالله، وبيومي فؤاد، وانتصار، ومحمود البزاوي، ومن تأليف لؤى السيد، وإخراج: محمد مصطفى، ويعرض على MBC Masr فى تمام الساعة التاسعة والنصف بتوقيت مصر .